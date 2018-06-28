Все действия россиян в интернете сохранят на полгода

Правительство России обязало организаторов распространения информации в интернете с 1 июля этого года хранить все пользовательские данные за шесть месяцев. Об этом сообщается в официальном постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

К сохраняемым данным относятся все виды сообщений, которые пользователи оставляют на интернет-сервисах: голосовая информация, изображения, аудио и видео. Новые правила по отношению к работающим на территории России интернет-сервисам должны вступить в силу 1 июля 2018 года.

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Инициатива правительства связана с антитеррористическими законопроектами, более известными как «пакет Яровой». Президент России Владимир Путин подписал его в июле 2016 года.

Помимо интернет-сервисов, правительство также обязало операторов связи хранить голосовые записи абонентов в течение трех лет. Остальные же пользовательские данные операторам придется держать 30 суток. Постановление должно вступить в силу 1 октября 2018 года.

В конце мая сообщалось, что российские интернет-провайдеры начали повышать цены на услуги из-за роста расходов на исполнение антитеррористических «законов Яровой».

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