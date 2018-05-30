Интернет для россиян подорожает из-за депутатов

Российские интернет-провайдеры начали повышать цены за доступ к интернету в связи с ростом их расходов на исполнение «закона Яровой». В среднем цены на доступ в интернет повысятся на 8-10 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных представителей компаний.

Например, петербургская компания «Телекомпас», работающая под брендом «Комфортел», предупредила своих клиентов о росте абонентской платы на восемь процентов с 1 июля 2018 года. В компании честно признали, что связано это с необходимостью исполнения «закона Яровой», на что компании придется потратить более 60 миллионов рублей для закупки необходимого оборудования.

Один из лидеров рынка, провайдер «Дом.ru» компании «ЭР-Телеком Холдинг», занимающий около 11 процентов рынка широкополосного доступа в интернет, повышает тарифы на 10 процентов уже с 1 июня 2018 года, ранее в апреле компания уже повышала стоимость своих услуг.

Затраты на реализацию закона ранее оценила и тройка ведущих мобильных операторов: МТС оценила расходы на реализацию пакета законов в 60 миллиардов, «Вымпелком» (бренд «Билайн») — в 45 миллиардов, а «МегаФон» — в 40 миллиардов.

Антитеррористические поправки, которые включали требование хранения огромного массива пользовательских данных, а также требование о передаче ключей шифрования по запросу российских органов власти (причина текущей блокировки мессенджера Telegram), были приняты Госдумой еще в 2016 году. Одним из авторов пакета была депутат Ирина Яровая, в честь которой поправки стали называть «пакет Яровой».

«Закон Яровой» обязывает интернет-провайдеров хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или SMS, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней. Каждый оператор связи, с которым относятся и интернет-провайдеры, обязаны ежегодно наращивать свои серверные мощности на 15 процентов.

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