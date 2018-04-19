Всю переписку россиян сохранят на месяц для ФСБ

Правительство России утвердило процедуру хранения всего трафика российских пользователей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, операторы связи с 1 октября 2018 года будут хранить в полном объеме всю информацию пользователей за последние 30 суток. При этом объем трафика для сохранения ежегодно будет расти на 15 процентов в течение пяти лет.

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В перечень информации для сбора входят голосовые и текстовые сообщения, изображения, аудио, видео. Данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контента операторы обязаны хранить в течение полугода.

Утверждение процедуры хранения трафика прошло в рамках реализации пакета антитеррористических законов, также известных как «пакет Яровой», принятых в июне 2016 года. В частности, эти законы наделяют полицию правом запрашивать у операторов информацию о клиентах, а ФСБ — требовать от соцсетей и мессенджеров ключи шифрования.

В сентябре 2016 года «Ростех» опубликовал предварительные подсчеты, согласно которым реализация «пакета Яровой», в частности локализация оборудования и программного обеспечения, обойдется в 10,3 миллиарда рублей.

В декабре 2017 года в «Мегафоне» заявили, что антитеррористические поправки обойдутся в сумму 35-40 миллиардов рублей в ближайшие пять лет.

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