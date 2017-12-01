Подсчитаны потери от «пакета Яровой»

Потери оператора связи «Мегафон» из-за пакета антитеррористических законов, также известных как «пакет Яровой», составят от 35 до 40 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Солдатенков, сообщает ТАСС.

«Реализация "закона Яровой" будет второй итерацией СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий — прим. «Ленты.ру»). Он может потребовать 35-40 миллиарда рублей суммарно в течение пяти лет», — заявил глава компании.

Он пояснил, что при подсчетах компания исходила из того, что данные нужно будет хранить в течение одного месяца, а разговоры — в течение полугода. Оборудование для хранения данных при этом должно быть российского производства.

«Пакет Яровой» был принят в июне 2016 года. Антитеррористические законы обязывают операторов связи в течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до 6 месяцев. Правоохранительные органы наделили правом запрашивать у операторов информацию о клиентах, а ФСБ — требовать от соцсетей и мессенджеров ключи шифрования.

Ранее расходы на выполнение антитеррористического пакета подсчитал «Ростех». Локализация оборудования и программного обеспечения, необходимого для исполнения «пакета Яровой», обойдется в 10,3 миллиарда рублей.