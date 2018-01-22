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«Закон Яровой» согласились смягчить

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Ирина Яровая
Ирина Яровая

Правительство признало обоснованной часть критики антитеррористического «закона Яровой», который обязывает операторов связи хранить трафик. Кабмин принял решение смягчить его условия, сообщает в понедельник, 22 января, газета «Коммерсантъ».

Минкомсвязь, в частности, отказалась от требования рассчитывать объем хранилищ пользовательских данных исходя из монтированной емкости сетей операторов связи — в ведомстве согласились, что она превышает фактический абонентский трафик. Это должно сократить расходы.

В доработанном проекте постановления министерства указывается, что операторы должны будут хранить данные не три года, а 30 суток, за исключением голоса.

Компании МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» также смогут экономить на оборудовании: им разрешат использовать уже имеющуюся инфраструктуру после доработок в соответствии с решениями Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков техники и самих операторов.

Источник в одной из компаний признался изданию, что новая редакция «закона Яровой» действительно сокращает расходы операторов, но несущественно.

В правительстве также допускают, что требования могут вступить в силу не 1 июля 2018 года, а несколькими месяцами позже. На рынке связи думают о переносе на октябрь 2018-го, чтобы успеть подготовиться.

«Пакет Яровой» был принят в июне 2016 года. Антитеррористические законы обязывают операторов связи в течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до 6 месяцев. Правоохранительные органы наделили правом запрашивать у операторов информацию о клиентах, а ФСБ — требовать от соцсетей и мессенджеров ключи шифрования.

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