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Студентов-медиков осудили по статье из «пакета Яровой»

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Двое студентов Астраханского медуниверситета признаны виновными в том, что они не сообщили о преступлении. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 20 сентября.

Молодых людей по фамилии Салаватов и Магомедов судили по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»). Каждого приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей.

Расследование проводилось следственным отделением УФСБ России по Астраханской области.

«Оба фигуранта общались с воюющими в составе незаконных вооруженных формирований, в том числе в Сирии, часть из них раньше с ними училась в университете, а потом выехали для участия в ИГИЛ (организация, запрещенная в России)», — сообщили агентству в управлении ФСБ по региону.

Уголовное наказание за недоносительство ввели после принятия в июле 2016 года пакета антитеррористических законов (известных как «пакет Яровой»). Первый в России приговор по данной статье был вынесен также в Астрахани. В феврале этого года Улугбека Гафурова оштрафовали на 70 тысяч рублей за несообщение правоохранительным органам о том, что его знакомый стал боевиком.

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