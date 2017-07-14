РСПП предложил взимать плату с абонентов для реализации пакета Яровой

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил взимать плату с абонентов для реализации пакета антитеррористических законов, в Минкомсвязи назвали эту инициативу разумной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерины Осадчей, представитель ведомства, участвовавший в четверг, 13 июля, в заседании РСПП, где обсуждался этот вопрос, сказал, что это одна из идей отрасли, звучит она разумно, но вопрос в том, будет ли она поддержана правительством.

Она уточнила, что предложение пока не поступало на рассмотрение в Минкомсвязь. «Эта инициатива была только озвучена в четверг на заседании РСПП, нам она пока не направлена на рассмотрение», — отметила представитель ведомства.

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Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям разработала поправки к пакету, предусматривающие введение специального платежа для абонентов, который будет получать оператор. Сумма платежа, по оценке комиссии, может составить 3–5 процента среднемесячного счета абонента. За неуплату такого платежа предложили установить административную ответственность.

Если такая мера будет принята, суммарные сборы с абонентов ежегодно будут составлять 50–85 миллиардов рублей.

Ранее комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям оценила затраты на предложенную Минкомсвязи реализацию антитеррористического пакета законов в 10 триллионов рублей.

Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой совместно с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, был принят летом прошлого года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов для абонентов.