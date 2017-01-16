Первое в России дело за несообщение о преступлении возбудили в Чечне

В Чечне возбудили первое в России уголовное дело за несообщение о преступлении — мужчина не уведомил о друге, готовившемся уехать воевать в Сирию. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

«По версии следствия, [Асхаб] Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — говорится в сообщении республиканского ведомства.

Сафин был задержан при попытке уехать в Сирию. Как отмечается, прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по статье 205.6 УК РФ в отношении Хизриева.

Статья, предусматривающая ответственность за несообщение о ряде преступлений, была внесена в Уголовный кодекс в рамках так называемого «антитеррористического пакета Яровой». Он был разработан депутатом Ириной Яровой совместно с главой комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым и принят Госдумой 24 июня 2016 года. В начале июля его подписал глава государства.