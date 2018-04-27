Роскомнадзор задел «Яндекс», «ВКонтакте» и Facebook

В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора появились IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает Telegram-канал IT Безопасность.

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Помимо вышеуказанных ресурсов, в списке оказались Facebook, Twitter, Google, Amazon, Microsoft, LiveInternet, Yahoo, Selectel и еще десяток компаний. Согласно копии выгрузки реестра, под блокировку попали пять IP-адресов «Яндекса», по одному — «ВКонтакте» и «Одноклассники», по три — Facebook и Twitter. На сайте Роскомнадзора адреса значатся как заблокированные.

Вероятнее всего, проблема с доступом к соцсетям будет наблюдаться днем, когда провайдеры и операторы выгрузят себе эти адреса и начнут их блокировать по всей России, отмечают авторы канала.

Эту информацию подтвердил изданию The Bell гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин.

Чтобы ограничить доступ к мессенджеру Telegram, 17 апреля представители Роскомнадзора заблокировали несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.

25 апреля Роскомнадзор пообещал прекратить вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации в попытках заблокировать мессенджер. В ведомстве рассказали о планах перейти к более точечным действиям.

Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

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