Кремль ответил на иронию по поводу блокировки Telegram

В Кремле не видят повода драматизировать и иронизировать по поводу действий Роскомнадзора, который пытается заблокировать Telegram в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 26 апреля, передает РИА Новости.

«Очевидно, что технологически выполнить решение суда непросто. Но вместе с тем ведомство планомерно работает. Ну, если произошла в связи с технологическими причинами задержка, ну, наверное, не стоит это драматизировать… Не стоит иронизировать в этой связи. Ведомство работает, работает большое количество специалистов, вот, собственно, все, что можно в данном случае констатировать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что у него мессенджер работает, но с перебоями: «Ничего такого в этом нет».

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17 апреля Песков проинформировал, что в Кремле рассчитывают на то, что со временем ситуация будет отрегулирована таким образом, чтобы, «с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а с другой стороны — [чтобы] это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете».

Мессенджер Telegram был заблокирован по решению Таганского районного суда Москвы 13 апреля. Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

С начала блокировки Telegram Роскомнадзор получил более 46 тысяч жалоб. Сотрудники ведомства начали проводить консультации с представителями отрасли.

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