Кремль вступился за пострадавших от блокировки Telegram

Из-за блокировки Telegram ни другие мессенджеры, ни россияне страдать не будут, надеется пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

На вопрос, не опасаются ли в Кремле того, что в результате противостояния Роскомнадзора и Telegram могут пострадать граждане, которые не имеют к этому отношения, Песков ответил отрицательно. «Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения», — сказал он.

Как отметил Песков, в Кремле рассчитывают на то, что со временем ситуация будет отрегулирована таким образом, чтобы, «с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а с другой стороны — [чтобы] это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете».

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16 апреля Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Решение ограничить доступ к сервису 13 апреля принял Таганский районный суд Москвы после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки Telegram, отказавшегося предоставлять ФСБ ключи шифрования, которые позволяют получить доступ к переписке пользователей.

Роскомнадзор в борьбе с мессенджером добавил в реестр запрещенных ресурсов 655 тысяч IP-адресов хостингового провайдера Amazon Web Services, позднее к ним добавились еще более миллиона IP-адресов облачного сервиса Google. В ведомстве это объяснили стремлением препятствовать обходу блокировки со стороны Telegram.

Блокировка привела к сбою в работе многих сервисов, которые не нарушали закон и не находятся в реестре запрещенных. Например, некоторые пользователи Viber испытывали проблемы со звонками, перестал работать сервис Spotify (официально в России он недоступен), также с перебоями работали некоторые онлайн-игры, торговые площадки и облачные сервисы.

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