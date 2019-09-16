Миллионы записей с данными компаний и покупателей утекли в сеть

Компания «Дримкас» случайно открыла доступ к миллионам записей с данными своих клиентов. Об этом сообщили в компании по кибербезопасности DeviceLock, передает газета «Известия».

В открытый доступ попали около 14 миллионов записей о юридических и физических лицах. В частности, доступной оказалась информация об электронных адресах и телефонах представителей компании, заключенных сделках, ассортименте и ценах товара, а также телефоны и электронная почта трех тысяч физических лиц.

В самой компании утечку объяснили атакой на серверы и заявили, что проблему уже устранили. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, фискальные данные оказались в открытом доступе впервые. Если информация об утечке подтвердится, то компании грозит штраф до одного миллиона рублей, отметили там.

В августе доступными в сети оказались данные клиентов магазинов косметики и парфюмерии Sephora. В опубликованных данных можно было найти такую информацию, как логин, зашифрованный пароль, дату регистрации и последней активности, IP-адрес регистрации и последний IP-адрес, пол, имя, фамилию, этническую принадлежность, цвет глаз и волос, цвет и тип кожи и т.д.

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