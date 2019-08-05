В сеть утекли персональные данные тысяч журналистов и блогеров

Ассоциация производителей программного обеспечения (ПО) и компьютерных игр (Entertainment Software Association, ESA), проводящая ежегодную выставку E3, допустила утечку данных около двух тысяч человек, посещавших мероприятие в 2019 году, сообщает Daily Dot.

Первой о появлении информации в свободном доступе сообщила журналистка София Нарвиц (Sophia Narwitz). По ее словам, на сайте мероприятия были обнародованы персональные сведения более чем двух тысяч журналистов и блогеров.

Она объяснила, что на сайте выставки была страница со ссылкой, по которой можно было скачать документ со всеми данными — именами, адресами, телефонами, электронной почтой — представителей прессы и блогеров. Нарвиц отметила, что после того как она связалась с ESA, страница с ссылкой исчезла из свободного доступа, однако она допустила, что файл могли скачать ранее и разместить на других сайтах.

Позднее в ESA заявили, что сожалеют о случившемся и что утечка произошла из-за уязвимости сайта. По их словам, были приняты меры, чтобы подобное не повторилось в будущем.

1 августа сообщалось, что данные клиентов магазинов косметики и парфюмерии Sephora оказались в открытом доступе в сети.

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