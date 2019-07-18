Пользователи порносайтов оказались жертвами слежки технологических гигантов

Крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, регулярно следят за посетителями порносайтов, даже когда пользователи используют режим «инкогнито». Об этом говорится в совместном исследовании специалистов Microsoft, Университета Карнеги — Меллона и Университета Пенсильвании.

Исследователи проанализировали почти 22,5 тысячи сайтов для взрослых. Выяснилось, что 93 процента из них предоставляют данные о своих пользователях третьим лицам. Google получает информацию о посетителях 74 процентов рассмотренных порносайтов, производитель программного обеспечения Oracle — около 25 процентов, а Facebook следит за десятой частью из них.

Информация в основном передается через куки-файлы и другие трекеры, позволяющие отслеживать действия при посещении сайтов, а также информацию об устройствах пользователя. С их помощью можно, в частности, определить сексуальную идентичность и ориентацию пользователей.

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Опасения экспертов по персональным данным вызвало то, что шифровкой данных занимаются только 17 процентов исследованных сайтов, пользователи остальных ресурсов уязвимы для хакеров, отмечает The New York Times.

Отмечается, что режим «инкогнито» не спасает от утечки: в этом случае данные не сохраняются в истории пользователей, но по-прежнему поступают третьим лицам. Как именно они распоряжаются личной информацией посетителей порноресурсов, неизвестно.

Google и Facebook отрицают использование данных в маркетинговых целях, ссылаясь на то, что не размещают рекламу на площадках с порнографическим контентом.

Ранее в июле стало известно об уязвимости переписки в WhatsApp и Telegram. Специалисты по информационной безопасности выяснили, что мошенники способны изменять содержимое медиафайлов.

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