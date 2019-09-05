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Телефоны 400 миллионов пользователей Facebook утекли в сеть

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Неизвестные выложили в сеть базу данных, содержавшую информацию о сотнях миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой на эксперта по безопасности Саньяма Джейна.

Также в сеть утекли ID профилей, данные о стране проживания и пол юзеров. В свободном доступе оказалось более 419 миллионов записей о пользователях в различных странах, в том числе 133 миллиона записей живущих в США, 18 миллионов записей британцев и 50 миллионов записей вьетнамцев.

В компании прокомментировали сложившуюся ситуацию наличием устаревших данных, собранных до того, как соцсеть закрыла доступ к номерам телефонов. «Сейчас данные уже удалены, и мы не нашли доказательств, что кто-либо из них был взломан», — сказал представитель Facebook Джей Нанкэрроу.

Ранее Facebook обязали выплатить штраф в размере пяти миллиардов долларов за утечки данных пользователей.

В апреле этого года сотрудники соцсети «нечаянно» загрузили данные для входа в электронные почтовые ящики 1,5 миллиона пользователей. Выяснилось, что такая информация собиралась без согласия юзеров с 2016 года. В компании заявили, что она необходима для идентификации.

В 2018 году компания допустила крупную утечку информации о пользователях: их собирала и использовала в своих целях аффилированная компания Cambridge Analytica. Инцидент коснулся почти 90 миллионов владельцев аккаунтов.

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