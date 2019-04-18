Facebook «нечаянно» собрала пароли пользователей от электронной почты

Социальная сеть Facebook «нечаянно» загрузила данные для входа в электронную почту более 1,5 миллиона пользователей без их разрешения. Компания подтвердила эту информацию и сожалеет о произошедшем, сообщает Business Insider.

Данные собирались в рамках работы системы идентификации новых пользователей. Таким образом Facebook получал не только электронный адрес, но и пароль к нему. Это происходило без запроса пользователей с мая 2016 года.

Компания подчеркнула, что в настоящее время удаляет всю собранную информацию. Эксперты по кибербезопасности отметили, что подобные действия соцсети угрожают защищенности пользователей и могли быть использованы для взлома и кражи личных данных.

Материалы по теме Страшнее и сильнее Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз Эти глаза напротив Как хакеры подсматривают за нами через веб-камеры

В Facebook заверили, что полученная информация использовалась только для улучшении рекламных объявлений и рекомендаций для добавления новых друзей. Представитель компании подчеркнул, что соцсеть не пыталась получить доступ к электронным письмам.

Заявление компании последовало после того, как пользователи обнаружили, что социальная сеть требует ввести пароль от сторонней электронной почты для активации профиля.

В апреле прошлого года стало известно о крупнейшей за всю историю утечке данных юзеров Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. Фирма собирала данные о пользователях с помощью приложения для опросов thisisyourdigitallife, а затем продавала массивы сторонним организациям, в том числе политическим штабам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!