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В Facebook задумали найти замену Цукербергу

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Акционеры Facebook предложили освободить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании. Об этом в воскресенье, 14 апреля, пишет Business Insider.

Сообщается, что в перечень вопросов, которые будут рассмотрены на ежегодном собрании акционеров 30 мая, включены пункты об изменении структуры компании и назначении нового «независимого председателя».

По мнению авторов материала, вероятность того, что подобные решения будут приняты, крайне мала. В том числе потому, что в самой компании отмечают, что такие изменения не пойдут на пользу.

«Мы считаем, что наш совет директоров эффективно функционирует в соответствии с его нынешней структурой и что нынешняя структура обеспечивает соответствующий надзор», — заявил представитель организации.

Отмечается, что летом прошлого года инвесторы Facebook уже предпринимали попытку сместить основателя соцсети с должности. После серии скандалов с утечкой данных и вмешательства в выборы в США они предлагали назначить вместо действующего председателя другого независимого кандидата. Однако их идея была отклонена, так как сам Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций компании, которые дают им право на большее количество голосов.

Цукерберг занимает должность председателя совета директоров Facebook с 2012 года.

В марте прошлого года телеканал CNN сообщил об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. Фирма собирала данные о пользователях с помощью приложения для опросов thisisyourdigitallife, а затем продавала массивы сторонним организациям, в том числе политическим штабам.

Осенью 2017-го Цукерберг заявил, что Facebook передаст Конгрессу США данные по делу о предположительном вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. По его словам, компания на протяжении долгих месяцев собирала соответствующие сведения. Кремль отвергал причастность к подобным действиям в соцсети.

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