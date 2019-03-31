Цукерберг призвал к более активному правовому регулированию интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правовом регулировании интернета. Его обращение опубликовано в газете The Washington Post.

По мнению Цукерберга, совершенствование правовых норм и активное участие регулирующих органов поможет сохранить в интернете свободу самовыражения, способствовать созданию новых продуктов, а также «защищать общество от вреда». Он подчеркнул, что в регулировании наиболее нуждаются такие области, как вредный контент, предвыборные кампании, конфиденциальность и мобильность данных.

«Невозможно исключить весь вредоносный контент из интернета, однако в условиях, когда люди пользуются десятками устройств для передачи данных, каждое из которых предполагает свои правила, нам нужен более стандартизированный подход», — отметил Цукерберг.

Кроме того, предприниматель отметил, что работающие в интернете компании должны нести ответственность за соблюдение стандартов, которые касаются вредной информации. «Пришло время обновить правила, чтобы определить рамки ответственности для людей, компаний и правительств в будущем», — заключил он.

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