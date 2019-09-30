Мошенники использовали полицию для обворовывания россиян

Мошенники используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки для того, чтобы совершать звонки клиентам банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.

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По словам собеседника агентства, данные операторов парковки можно получить с помощью платных сервисов или телеграм-ботов. В основном мошенники звонят клиентам банков, на которых зарегистрированы автомобиль или недвижимость

Ранее в сентябре сообщалось, что, по данным Банка России, летом 2019 года в стране выросло число звонков от мошенников, при которых используется подмена телефонного номера банка.

В июле в регуляторе сообщали, что намерены изучить случаи мошенничества с применением социальной инженерии, когда преступники обманом заставляют жертв перевести им деньги или выуживают конфиденциальную информацию, и научить жителей России противостоять им.

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