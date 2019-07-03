Россиян научат узнавать банковских мошенников

Банк России намерен изучить случаи мошенничества с применением социальной инженерии, когда преступники обманом заставляют жертв перевести им деньги или выуживают конфиденциальную информацию, и научить россиян противостоять им. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора.

Решение было принято после того, как ЦБ заметил рост случаев мошенничества в финансовой сфере во второй половине 2018 года. В начале 2019-го была создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков, сообщили источники издания. Она подготовит материалы, которые расскажут россиянам о методах противодействия мошенникам.

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В настоящее время, как правило, мошенники звонят человеку и представляются сотрудником службы безопасности банка. Обычно у преступника имеются некоторые сведения о человеке. В частности, он знает имя и отчество и может назвать последние цифры номера карты. Используя эти данные, мошенники пытаются войти в доверие к жертве и заставить ее предоставить недостающую для списания денег с карты информацию.

В частности, они могут попросить предоставить одноразовый секретный код безопасности для подтверждения перевода. В последнее время мошенники начали использовать технику подмены номера, и при звонке жертве у той высвечивается настоящий номер телефона службы поддержки банка.

В 2018 году мошенники смогли похитить с карт россиян 1,4 миллиона рублей — это почти в 1,5 раза больше, чем в 2017-м. До этого сумма ущерба от действий мошенников снижалась три года подряд. При этом большинство случаев хищений связано с применением методов социальной инженерии, следует из отчета структуры ЦБ Fincert за 2018 год.

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