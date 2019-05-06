Россиян предупредили об особой уязвимости для мошенников в майские праздники

Мошенники стали чаще использовать в качестве мишеней рядовых граждан, а не юрлица и банки. В результате многие россияне и их банковские счета в майские праздники оказались уязвимы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, в праздники и выходные традиционно снижается активность со стороны мошенников по отношению к юрлицам, поскольку банки в этот период не проводят операции. Однако увеличивается активность, связанная с рядовыми гражданами. Обычно преступники либо получают несанкционированный доступ к электронным средствам платежа, либо втираются в доверие к владельцам счетов и побуждают их самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников.

Повышенный риск оказаться жертвой мошенников в праздники связан с тем, что в это время россияне отдыхают, много путешествуют, часто расплачиваются картами и в целом более расслаблены, в результате чего мошенникам проще войти к ним в доверие или получить данные карты, пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. По его словам, ситуация осложняется тем, что из-за роста количества транзакций в праздники владельцам карт сложнее заметить, что имели место несанкционированные операции.

Объем таких операций с платежными картами в России в 2018 году вырос на 44 процента, до 1,385 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Банка России. Количество случаев мошенничества достигло 416,93 тысячи, также увеличилась средняя сумма несанкционированной операции — она составила 3,32 тысячи рублей, прибавив почти десять процентов.

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