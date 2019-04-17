Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора «О противодействии кредитному мошенничеству».

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Речь идет как о номерах, которые используются для входящих звонков от клиентов, так и о телефонах для исходящих вызовов от банка. Все номера регулятор намеревается собрать до 30 мая. После этого они будут переданы операторам связи, чтобы те могли блокировать звонки мошенников.

В ЦБ пояснили, что список всех телефонных номеров нужен для подготовки механизма противодействия мошенникам. Регулятор работает в этом направлении по договоренности с Минкомсвязью и операторами. В процессе также задействованы Роскомнадзор, МВД и крупнейшие кредитные учреждения страны.

Регулятор задумался о мерах по защите клиентов банков от мошенников в связи с массовыми хищениями средств у физлиц в конце 2018-го — начале 2019 года. Для кражи мошенники подменяли номер клиента, звонили в банк и через автоинформатор получали данные об остатке на счете и последних операциях. Затем с помощью той же подмены номера, однако на этот раз банка, они звонили потенциальной жертве, использовали полученные данные, чтобы вызвать у нее доверие, и узнавали CVV коды и иную информацию клиента банка. В 2018 году ущерб от таких хищений составил 1,4 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2017-м.

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