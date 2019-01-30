Экономика
 
Последние новости
Толоконникова призналась в краже еще одной картины из Третьяковки
Шарапова отказалась от матча против Касаткиной
Задержанный сенатор Арашуков заявил о плохом владении русским языком
Москвичей взволновали мопсы 
«АвтоВАЗ» решил поднять цены на Lada до миллиона
Готовивших взрыв беженцев вычислили в Германии
Опаздывающий на свадьбу жених пробежал шесть километров по сугробам
Предсказана глобальная эпидемия неизлечимой болезни
Создателю ДНР отказали в гражданстве ДНР
Новости партнеров

ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу деньги россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Система быстрых платежей (СБП), которую недавно запустил Банк России вместе с 12 пилотными участниками, может нарушать закон о банковской тайне и поставить россиян перед угрозой мошенничества. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

СБП создавалась для быстрого и удобного перебрасывания денежных средств с карты на карту с помощью мобильного номера, причем вне зависимости от того, клиентом какого банка является гражданин. Однако проблема возникала тогда, когда к одному номеру телефона у пользователя привязано несколько банковских карт. Рабочий вариант решения этой проблемы — предоставить клиенту самостоятельно решать, с какой из карт совершать перевод, однако представители Национальной системы платежных карт (НСПК, дочка ЦБ, которая и разрабатывает СБП) утверждают, что этот вопрос не прорабатывался вовсе.

В итоге решение вопроса повисло, а рабочий сценарий нарушает банковскую тайну, так как отправитель средств (СБП) узнает, в каких банках у пользователя открыты счета, что угрожает безопасности уже самого клиента. Зная, в каком банке у пользователя лежат деньги, мошенники могут эффективнее обманывать клиентов, представляясь сотрудником банка.

Представители платежной системы «Золотая корона» видят решение проблемы в заключении соглашения с клиентом о раскрытии информации. При этом он сможет в любой момент отключиться от системы. Другой вариант — выбрать приоритетный счет, на который будут автоматически приходить денежные средства. Тогда информация о наличии других счетов будет недоступна. В Центробанке предложили отправителям самостоятельно связываться с получателем средств и уточнять, куда именно направить деньги.

«Мы не показываем номера счетов клиентов, поэтому тайна банковского счета сохраняется», — заверила руководитель отдела по развитию дебетовых карт, пакетов услуг и программ лояльности Райффайзенбанка Ксения Андреева. При этом, клиенты могут выбрать соответствующее ограничение в настройках приложения.

Проект Национальной системы платежных карт СБП начал действовать с 28 января 2019 года, до этого его тестировали с фокус-группами. В работе задействовано пока 11 банков и система денежных переводов «Золотая Корона», в будущем планируется подключение еще 40 организаций. СБП позволяет совершать мгновенные переводы денежных средств вне зависимости от банка, которым пользуется клиент. В рамках проекта установлены единые стандарты комиссии: от 50 копеек до 3 рублей за транзакцию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Создаваемая ЦБ система быстрых платежей столкнулась с банковской тайной
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Банк России ополчился на переводы россиян за рубеж
Переводы денег между россиянами решили монополизировать
Россиянам стало проще делать денежные переводы
Другие материалы рубрики
Экономика00:0329 января

Выстрел в ногу

Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
17:5925 января

«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

12:56Сегодня

«Вкусвилл» захотел выйти на биржу

13:53Сегодня

Европа признала зависимость от России

Экономика00:0121 января

Сами захотели

Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
20:4124 января

Рублю предсказали новый обвал

12:34Сегодня

В «Тольяттиазоте» назвали «акцией устрашения» обыски в доме гендиректора

22:1129 января

Браудер назвал три способа борьбы с российскими «грязными деньгами»

Экономика00:0225 января

Дорогая бедность

Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
14:0624 января

Сделку по покупке «Ростелекомом» Tele2 оценили в 240 миллиардов рублей

12:15Сегодня

Миллионы россиян пожертвовали пенсионными накоплениями ради выгоды

11:01Сегодня

Банк России захотел вчетверо поднять лимиты по ОСАГО

Россия
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Россияне пожаловались на избившего их пьяного полицейского и попали под суд
Уничтожение дронов во время митингов решили узаконить
Иркутские депутаты поднимут выплаты главе «Ростеха» на шесть тысяч рублей
Матвиенко рассказала о статусе задержанного сенатора
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Назвавшегося террористом россиянина отправили в больницу в Норвегии
Готовивших взрыв беженцев вычислили в Германии
Россия назвала США виновными в создании более опасного мира
Россия пообещала защитить Сахалин и Курилы от любых угроз
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»
Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тимошенко подарили джинсы с намеком
Принуждение учителей к голосованию за Порошенко попало на видео
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
На Украине в центре города расстреляли внедорожник из гранатомета
Украинцев предложили проверить на предмет сотрудничества с ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
«Вкусвилл» захотел выйти на биржу
Европа признала зависимость от России
В «Тольяттиазоте» назвали «акцией устрашения» обыски в доме гендиректора
Браудер назвал три способа борьбы с российскими «грязными деньгами»
Миллионы россиян пожертвовали пенсионными накоплениями ради выгоды
Все материалы
Силовые структуры
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
«Плохо помню, где был днем. Надо освежить память»
Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Газового короля» Арашукова заподозрили в хищениях на 30 миллиардов рублей
Украинского мастера боевых искусств поймали в России за убийство
ФСБ и СКР пришли с обысками в администрацию Балашихи
Зэк зашил себе рот из-за несостоявшегося свидания
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Выявлена неожиданная опасность домашних кошек
Предсказана глобальная эпидемия неизлечимой болезни
«Яндекс.Телефон» оказался ненужным
Опровергнута общепринятая модель Вселенной
Все материалы
Спорт
Хуже нокаута
Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
Отец Нурмагомедова заговорил об освобождении от UFC
Шарапова отказалась от матча против Касаткиной
Тренер Макгрегора «заткнул» Нурмагомедова и столкнулся с ненавистью фанатов
Побеждавший Нурмагомедова боец умер
Нурмагомедов отказался от сокращения дисквалификации
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
Все материалы
Культура
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
«В СССР секс был под запретом, что всем пошло на пользу»
Россиянин уехал в США и завоевал восемь «порно-Оскаров», но остался патриотом
За наши и ваши грехи
Этот знаменитый фотограф искал птиц по всему миру, а нашел апокалипсис и ядерную войну
Толоконникова призналась в краже еще одной картины из Третьяковки
Гвинет Пэлтроу решили засудить за лихую езду на лыжах
Режиссер «Лиги справедливости» снимет кино про нашествие живых мертвецов
Звезду сериала «Империя» избили гомофобы и расисты
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
В России уверовали в полную блокировку Telegram
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Депутат попала под суд за критику кавказских властей на Первом канале
В сети вспомнили кассеты из 80-х и принялись тосковать по прошлому
Apple локализовала персональные данные россиян
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Чиновники в «шанель-манель» разозлили Назарбаева
Определена внешность самых желанных женщин
Дешевые джинсы оказались под угрозой исчезновения
Женщин попытались отвадить от бриллиантов
Все материалы
Путешествия
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
Названа самая безопасная страна мира
Пилот раскрыл самые пугающие аэрофобов направления
Пассажирка самолета назвала чернокожих «жирными свиньями» и пожалела
Стюардесса умерла во время длительного перелета
Все материалы
Из жизни
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Любовь к пицце принесла пенсионеру сотни тысяч долларов
Мужчина упал в могилу на похоронах и опрокинул гроб
Женщина приняла умирающего незнакомца за брата и разрешила его убить
Парень увидел возлюбленную в порно и остолбенел
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
Все материалы
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
«Заряженная» Vesta стала первой «Ладой» за миллион рублей
Раскрыта внешность нового кроссовера Skoda
Простоявшие в сарае десятки лет Bugatti продадут на аукционе
Все материалы
Дом
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Всех подвесят
Необычный транспорт навсегда изменит мегаполисы. Пробки останутся в прошлом
Обнародованы жилищные перспективы петербургских дворников
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Выхино
Российские города стали вдвое выше
Все материалы