ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу деньги россиян

Система быстрых платежей (СБП), которую недавно запустил Банк России вместе с 12 пилотными участниками, может нарушать закон о банковской тайне и поставить россиян перед угрозой мошенничества. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
СБП создавалась для быстрого и удобного перебрасывания денежных средств с карты на карту с помощью мобильного номера, причем вне зависимости от того, клиентом какого банка является гражданин. Однако проблема возникала тогда, когда к одному номеру телефона у пользователя привязано несколько банковских карт. Рабочий вариант решения этой проблемы — предоставить клиенту самостоятельно решать, с какой из карт совершать перевод, однако представители Национальной системы платежных карт (НСПК, дочка ЦБ, которая и разрабатывает СБП) утверждают, что этот вопрос не прорабатывался вовсе.
В итоге решение вопроса повисло, а рабочий сценарий нарушает банковскую тайну, так как отправитель средств (СБП) узнает, в каких банках у пользователя открыты счета, что угрожает безопасности уже самого клиента. Зная, в каком банке у пользователя лежат деньги, мошенники могут эффективнее обманывать клиентов, представляясь сотрудником банка.
Представители платежной системы «Золотая корона» видят решение проблемы в заключении соглашения с клиентом о раскрытии информации. При этом он сможет в любой момент отключиться от системы. Другой вариант — выбрать приоритетный счет, на который будут автоматически приходить денежные средства. Тогда информация о наличии других счетов будет недоступна. В Центробанке предложили отправителям самостоятельно связываться с получателем средств и уточнять, куда именно направить деньги.
«Мы не показываем номера счетов клиентов, поэтому тайна банковского счета сохраняется», — заверила руководитель отдела по развитию дебетовых карт, пакетов услуг и программ лояльности Райффайзенбанка Ксения Андреева. При этом, клиенты могут выбрать соответствующее ограничение в настройках приложения.
Проект Национальной системы платежных карт СБП начал действовать с 28 января 2019 года, до этого его тестировали с фокус-группами. В работе задействовано пока 11 банков и система денежных переводов «Золотая Корона», в будущем планируется подключение еще 40 организаций. СБП позволяет совершать мгновенные переводы денежных средств вне зависимости от банка, которым пользуется клиент. В рамках проекта установлены единые стандарты комиссии: от 50 копеек до 3 рублей за транзакцию.