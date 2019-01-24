Переводы денег между россиянами решили монополизировать

Система быстрых платежей (СБП) начнет работу 28 января, передает РБК со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

При помощи СБП физические лица могут быстро совершать мгновенные платежи по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), вне зависимости от банков, которыми пользуются. Оператором системы выступит Банк России. На первом этапе ряд участников СБП запустят такие переводы только для фокус-групп, чтобы адаптировать свои внутренние операционные процессы. Полноценно система заработает 28 февраля.

На данный момент в системе работает 11 банков: ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». В дальнейшем к СБП планируют подключиться еще 40 банков.

Максимальная сумма перевода составит 600 тысяч рублей. Первый год система будет работать бесплатно для банков, с начала 2020 установят комиссию от 1 до 6 рублей в зависимости от размера перевода.

15 января Центробанк, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минфин заявили о недопустимости комиссии за перевод денежных средств между физическими лицами. Чтобы решить эту проблему, по мнению ведомств, надо обязать все банки подключиться к СБП.

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