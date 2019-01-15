Банк России ополчился на переводы россиян за рубеж

ЦБ советует банкам внимательнее следить за массовыми переводами наличных физическими лицами за границу. Об этом говорится в документе регулятора, который разослан участникам рынка.

Речь идет о заграничных переводах, которые осуществляются физическими лицами за короткий временной промежуток (например, в течение одного дня). Как правило, это происходит в банкоматах, расположенных в крупных торговых точках, где не осуществляется контроль. На данный момент в банках «недостаточный уровень противолегализационного контроля», настаивает Банк России.

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ЦБ считает, что данные переводы без открытия банковского счета могут применяться для обхода закона и неуплаты налогов. Размеры переводов превышают обычные суммы в виде заработной платы или подарков. Регулятор полагает, что подобные переводы могут быть оплатой контракта по доставке товаров в Россию.

«Целью может быть сокрытие осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых (импортных) контрактов для целей осуществления валютного контроля», — говорится в документе Банка России.

Похожая мотивация была у регулятора, когда он ограничил наличные валютнообменные операции через систему денежных переводов «Юнистрим» в ноябре 2018 года. Тогда регулятор так же настаивал на нарушениях антиотмывочного законодательства.

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