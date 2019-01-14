В «Пятерочках» появятся банки

Почта Банк начал размещать свои отделения в магазинах сети «Пятерочка» в разных городах России, пишет РБК.

Отмечается, что с начала 2019 года заработал полугодовой пилотный проект, в рамках которого мини-отделения откроются более чем в 50 магазинах сети. На данный момент функционируют три офиса — в Санкт-Петербурге и Калуге. Ожидается, что к ним добавятся Оренбург, Пенза, Самара и Челябинск.

По истечении пилотного проекта будет принято решение о его дальнейшей судьбе: если эксперимент будет признан удачным, новые отделения банка продолжат открывать в других магазинах и городах.

Акционеры Почта Банка — ВТБ и «Почта России», владеющие кредитной организацией на паритетных началах, — рассчитывают привлечь больше клиентов за счет удачного расположения магазинов «Пятерочки». Предварительный план — 500 тысяч новых клиентов в год.

В прошлом году в России стала доступна услуга по снятию наличных на кассах супермаркетов. Пока воспользоваться ею могут только посетители магазинов сети «Фасоль» — дочерней структуры Metro Cash&Carry, имеющие карты банка «Русский стандарт». Для снятия требуемой суммы им необходимо совершить покупку.

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