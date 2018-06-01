В Международный день защиты детей, 1 июня, Почта Банк запустил мобильное приложение для детей — «Почта Банк. Младший». Новинка ориентирована на пользователей от 8 до 14 лет и призвана научить их оперировать деньгами под присмотром родителей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в кредитной организации.

Приложение сделано на базе виртуальной карты Visa, которая привязывается к счету совершеннолетнего клиента банка. Он также имеет доступ к информации и управлению платежным средством, имея при этом возможность дать права пользователя своему ребенку. Карту можно также привязать к смартфону на базе операционной системы Android и применять для бесконтактной оплаты с помощью Android pay или Samsung pay.

«”Карманные расходы” в виде наличных постепенно уходят в прошлое, а по достижении определенного возраста ребенок хочет вести себя по-взрослому — платить картой или с телефона, пользоваться мобильным банком», — рассказывает член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова. Для этого, по ее словам, Почта банк и разработал новое приложение.

Но, в первую очередь, приложение должно облегчить жизнь родителям. Так как, используя Почта Банк Онлайн, взрослый может пополнять карту ребенка, контролировать все операции, совершаемые детьми, устанавливать лимиты на максимальную сумму совершаемых транзакций в день, в месяц или за одну операцию. Кроме того, родители смогут вводить ограничения на те или иные действия. Например, покупки в интернете или перевод средств на карты других кредитных организаций.