Россиянам припомнят о долгах после каждой покупки

Российские банки обяжут напоминать клиентам-должникам о размере долга и лимите по кредитным картам после каждой покупки или иной операции с картой. Соответствующие поправки вошли в законопроект «О потребительском кредите (займе)», который прошел второе чтение в Госдуме.

По действующему законодательству банки обязаны информировать клиентов о совершении операций по переводу денег с помощью СМС или по электронной почте. На кредитные карты, а также на информацию по остаткам на счетах, эти требования не распространялись.

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Как рассказал «Интерфаксу» глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, нововведения затронут в том числе и овердрафтные карты. «Клиенты путают объем средств, находящихся на счете, с тем кредитным лимитом, который они могут использовать для приобретения товаров и услуг, и в результате оказываются должны банку по овердрафту», — пояснил депутат.

В пояснительной записке к документу говорится, что введение подобной практики позволит «исключить случаи заблуждения клиента о возможных средствах для их использования».

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