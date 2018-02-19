Банки узнают россиян по голосу

«Ростелеком» запустит Единую биометрическую систему идентификации личности по фотографии в июле 2018 года. Об этом сообщил президент по развитию компании Александр Айвазов, передает РИА Новости.

По словам Айвазова, на первом этапе система будет применяться в банках, ее начали тестировать 20 кредитных организаций.

Любой клиент банка сможет один раз зарегистрироваться, предоставив фотографию и запись голоса. После этого он сможет работать с кредитным учреждением удаленно, не посещая офис.

В дальнейшем метод можно внедрить в здравоохранение, образование и оказание государственных и медицинских услуг.

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Закон, регулирующий подобную практику, подписал в декабре президент России Владимир Путин. Распознавание будет вестись с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением данных в единой биометрической системе.

Ранее в феврале сообщалось, что банки начали массово использовать системы биометрического распознавания лиц при выдаче кредитов. В частности, благодаря этому Почта-банк в 2017 году смог предотвратить около 10 тысяч мошеннических сделок на полтора миллиарда рублей.

В ноябре 2017 года Сбербанк России приобрел 25-процентный пакет акций компании VisionLabs, занимающейся разработкой технологии распознавания лиц.

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