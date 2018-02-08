Банки научились узнавать кредитных мошенников в лицо

Банки начали массово использовать системы биометрического распознавания лиц при выдаче кредитов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

При первом обращении в банк изображение клиента и его паспортные данные заносятся в базу данных. В следующий раз система идентификации лиц сравнивает биометрические параметры с имеющимися в базе, а также сличает их с информацией о мошенниках. «Система с высокой точностью сравнивает фото вне зависимости от поворота головы, макияжа, уровня освещения или разрешения камеры», — отмечает издание.

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Благодаря этому Почта-банк в 2017 году смог предотвратить около 10 тысяч мошеннических сделок на 1,5 миллиарда рублей. Система позволяет отклонять большую часть мошеннических заявок, оформленных по поддельным паспортам, сообщили в банке «Ренессанс Кредит».

Вместе с тем, хищение базы биометрических данных клиентов гораздо опаснее кражи паролей или кодов. «Глаза и отпечатки пальцев — одни на всю жизнь, их невозможно заменить, как скомпрометированный паспорт или банковскую карту», — отметил руководитель рабочей группы «Защита информации и безопасность инфраструктуры в платежных системах» Национальной платежной системы Александр Виноградов.

Слабые места в применении биометрической идентификации выявляются регулярно, так что использование ее банками нельзя однозначно назвать благом для клиента, считают эксперты.

В ноябре 2017 года Сбербанк России приобрел 25-процентный пакет акций компании VisionLabs, занимающейся разработкой технологии распознавания лиц.

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