Россиян оградят от созерцания курсов валют

ЦБ предлагает запретить российским банкам размещать информацию о курсах иностранных валют вне своих помещений, в том числе на уличных табло. Это следует из опубликованного на сайте регулятора проекта распоряжения.

Согласно документу, чтобы ознакомиться с актуальной информацией о курсах валют, нужно будет зайти на сайт Центробанка и другие профильные интернет-ресурсы или посетить помещение банка. Сотрудник организации должен рассказывать о курсах по запросу клиента и проводить операции только после устного согласия, отмечается в проекте.

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В инструкции указано, что банки смогут сами устанавливать разные курсы валют для разных сумм покупки или продажи. ЦБ также предложил дать компаниям право изменять курсы валют к рублю «без издания отдельных приказов или распоряжений».

Необходимость запрета табло с валютами в документе не объясняется. Представитель Центробанка сказал принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости», что таким образом регулятор намерен бороться с незаконными обменниками. По данным ЦБ, информацию о курсах на табло чаще всего размещают точки, которые маскируются под операционные кассы банка.

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