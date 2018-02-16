Сбербанк предложил ЦБ почистить черные списки

Сбербанк предложил ЦБ исключить 1200 российских бизнесменов, чьи счета заблокированы из-за подозрений в отмывании денег, из «черных списков». Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов, передает РИА Новости.

По его словам, в Сбербанке изучили деятельность этих бизнесменов и уверены, что она носит легальный характер. «К сожалению, данные предприниматели допустили ряд ошибочных действий и нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков», — сказал Попов.

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Люди, которые хотят сохранить репутацию, не совершают мошеннические операции, уверен он. С некоторыми компаниями из-за регулярных подозрительных операций крупнейшая российская кредитная организация вынуждена расставаться, подчеркнул вице-президент Сбербанка.

В конце 2017 года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из «черного списка» Росфинмониторинга и Банка России. В него попадают клиенты кредитных организаций, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

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