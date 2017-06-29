Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов

Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Об этом сообщает газета «Известия». Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов.

Клиенты, попавшие в эту базу, могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении операций. Список является лишь рекомендацией регулятора, однако эксперты считают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к отказу в обслуживании физлицам и организациям. При отзыве лицензии у банков в перечне причин Центробанк часто указывает именно нарушения антиотмывочного законодательства.

Право отказать клиенту в обслуживании имеют как банки, так и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие), если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

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Клиент, получивший отказ в обслуживании, может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Разработка нормативных документов, позволяющих доводить информацию о сомнительных клиентах до всех участников рынка, началась с конца 2015 года. Новая схема предполагает, что Росфинмониторинг, получив от какого-либо участника рынка информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а последний — рассылать всем участникам рынка. Такой механизм планировалось запустить в начале 2017 года, но старт информационного обмена несколько раз переносился.