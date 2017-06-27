«Зеркальные» сделки помогли вывести из России 13,5 миллиарда долларов

В 2014-2016 годах ряд банков, в том числе иностранные, вывели из России около 13,5 миллиарда долларов (750 миллиардов рублей) через «зеркальные» сделки. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные российского ЦБ.

Кроме Deutsche Bank, в эти схемы были вовлечены и другие кредитные организации, назвать которые регулятор отказался. Внутреннее расследование Deutsche Bank выявило такие операции на 10 миллиардов долларов в 2011-2015 годах, отмечает агентство. Из новых данных следует, что немецкий банк был самым крупным участником «зеркальных» транзакций (когда состоятельные россияне покупали «голубые фишки» в России за рубли, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту через лондонский офис Deutsche Bank).

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ЦБ назвал «зеркальные» сделки одной из самых крупных схем вывода денег из России, отмечает агентство. В первом квартале 2017 года зафиксированный объем «зеркальных» транзакций составляет менее 800 миллионов рублей. В 2014 году показатель составлял 600 миллиардов рублей, а в 2016-м — снизился до 17 миллиардов рублей.

В марте 2017 года британская газета The Guardian сообщила, что почти 740 миллионов долларов прошли через 17 ведущих банков Великобритании в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.

В феврале газета «Коммерсантъ» писала о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010-2013 годах.

В июле 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.