Путин внес на ратификацию конвенцию Совета Европы об отмывании доходов

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма. Законопроект зарегистрирован в базе данных нижней палаты парламента в понедельник, 26 июня.

В документе, который предложил глава государства, содержится ряд заявлений, сопровождающих ратификацию конвенции. Они подготовлены с учетом российского законодательства.

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Обращается внимание, что принятие законопроекта потребует внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся административной ответственности за легализацию незаконно полученных денег для юридических лиц.

В пояснительной записке к документу также отмечается, что ратификация конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Представителем президента при рассмотрении законопроекта о ратификации в палатах Федерального Собрания назначен замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Конвенция была принята в мае 2005 года в Варшаве и вступила в силу 1 мая 2008-го. Договор обновил и расширил аналогичный документ 1990 года, для того чтобы учесть тот факт, что терроризм может получать финансирование не только через отмывание денег от преступной деятельности, но и от законной деятельности. Россия подписала документ в январе 2009 года.