Правительство собралось привлечь аудиторов к борьбе с отмыванием денег

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, совершенствующий схему борьбы с отмыванием денег в части аудиторской деятельности. Документ зарегистрирован в думской базе данных во вторник, 28 марта.

Он предполагает внесение поправок в законы «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности».

Материалы по теме Вывод сделан Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

Документ обязывает аудиторов сообщать властям «о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица» связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

Отмечается, что принятие соответствующих поправок приведет законодательство в соответствие с рекомендациями межправительственной организации FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — прим. «Ленты.ру»), в которую входит Россия.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что объем нелегально выведенных из России денег в прошлом году сократился в 2,5 раза — до 190 миллиардов рублей.