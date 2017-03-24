Банк России рассказал о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 марта заявила о практически полной ликвидации «молдавской схемы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я просто напомню, что мы с "молдавской схемой" начали бороться с одной из первых в сомнительных операциях. И мы ее практически ликвидировали и отозвали лицензии у тех банков, которые активно занимались этой "молдавской схемой"», — уточнила Набиуллина.

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22 марта 2017 года стало известно о деталях расследования по поводу вывода из России 22 миллиарда долларов. Заявление было обнародовано на официальном сайте Генеральной прокуратуры Молдавии. В нем говорилось о возбуждении уголовных дел в отношении судей, сотрудников Нацбанка Молдавии и работников коммерческого банка, через который проходило отмывание денег.

В феврале СМИ сообщили о новом методе вывода денег с помощью судебных решений. Схема, по информации прессы, проводилась с помощью Федеральной службы судебных приставов. В ее реализации участвуют два юридических лица: резидент и нерезидент. Они заключают договор о взыскании долга через третейские суды. «Должнику» выдается исполнительный лист, с которым тот отправляется в ФССП и перечисляет деньги со своего счета в пользу взыскателя.

После данного заявления ФССП опровергло участие в махинациях. В ведомстве уточнили, что сотрудники знают о «молдавской схеме», но борьба с подобными действиями не входит в их компетенции. По их словам, называть судебных приставов участниками таких махинаций некорректно.

В конце 2015 года ЦБ отозвал лицензию у ряда банков: «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк и других. На тот момент в схеме участвовало 19 организаций, которые «отмыли» около 700 миллиардов рублей.