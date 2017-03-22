Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Генеральная прокуратура Молдавии рассказала о подробностях расследования дела по отмыванию и выводу из России 22 миллиардов долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Там сказано, что уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии (в том числе заместителя главы), а также девяти работников коммерческого банка, через который проводились операции по отмыванию денег.

Материалы по теме Вывод сделан Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

Дело проходит под названием Landromat, отмечается в сообщении Генпрокуратуры республики.

20 марта британская газета The Guardian сообщила о международной схеме по отмыванию денег из России под названием «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat). По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Важным звеном этой аферы являлись банки Молдавии.

В феврале стало известно о появлении в России схемы отмывания денег, ключевым звеном которой были Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений.

В середине 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал об отмывании через коммерческие банки республики более 23 миллиардов долларов российского происхождения.