ФССП опровергла участие приставов в схемах отмывания денег

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) отрицают участие сотрудников в преступных схемах по отмыванию денег. Об этом представители ведомства сообщили в пятницу, 3 февраля, «Российской газете».

Как заявили в ФССП, служба в курсе махинаций с судебными решениями, при помощи которых преступные средства отмываются и выводятся за рубеж. Тем не менее борьба с такими схемами не входит в сферу компетенции ведомства, заметили представители ФССП. В этой связи называть судебных приставов участниками подобных схем крайне некорректно, добавили они.

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Ранее 3 февраля газета «Коммерсантъ» опубликовала статью, раскрывающую недавно появившуюся и «защищенную со всех сторон законом» схему по отмыву и выводу денег за рубеж. Она реализуется через двух юридических лиц — резидента и нерезидента.

Стороны договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключение мировых соглашений. В итоге средства легализуются через ФССП, которая списывает их с банковского счета должника на свой, после чего перечисляет в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке.