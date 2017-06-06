Совет Европы отреагировал на решение Москвы сократить взнос в организацию

Москва не уведомила Совет Европы о сокращении взноса в бюджет организации. Об этом заявил ее официальный представитель Даниэль Хольтген, передает ТАСС во вторник, 6 июня.

«Я не могу подтвердить, что российские власти официально проинформировали СЕ об этом решении», — сказал он, отметив при этом, что в Совете Европы подробно изучили информацию в российских СМИ о сокращении ассигнований.

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия приняла решение не перечислять в организацию часть взноса в размере около 11 миллионов евро. Это связано с тем, что российская делегация не участвует в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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В конце мая член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов заявил, что ассигнования в ПАСЕ невозможно отделить от общей суммы взноса в европейскую организацию. В обратном случае, отмечал он, может встать вопрос о выходе России из Совета Европы.

1 декабря 2016-го сообщалось, что российские власти в полном объеме оплатили взнос в СЕ за этот год, включая часть, предназначенную для работы в Парламентской ассамблее.

Российская делегация была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Донбассе и Крыму. Москва в ответ прекратила участвовать в ее мероприятиях. Вопрос о снятии санкций поднимался несколько раз, однако они продолжают действовать. Против ограничений в отношении России выступает, в частности, председатель ПАСЕ Педро Аграмунт.