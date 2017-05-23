Россия продолжит платить взносы в исключившую ее ПАСЕ

Россия продолжит платить взносы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), хотя и не участвует в ее работе. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, передает РИА Новости во вторник, 23 мая.

Ассигнования в ПАСЕ идут в пакете с другими платежами в Совет Европы, и их нельзя разделить, пояснил сенатор. По его словам, в случае неуплаты Россией взноса встал бы вопрос о выходе страны из этой организации, что не отвечает интересам Москвы.

Ранее во вторник «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Россия планирует урезать ежегодные платежи в СЕ за счет сокращения расходов, которые идут на Парламентскую ассамблею. В целом взносы в Совет Европы составляют около 118 миллионов долларов, пишет газета.

1 декабря 2016 года стало известно, что российские власти в полном объеме оплатили взнос в Совет Европы за 2017 год, включая часть, предназначенную за работу в ПАСЕ.

Российская делегация была лишена основных полномочий в организации в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В ответ Москва прекратила свое участие в мероприятиях ассамблеи.