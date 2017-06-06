Россия отказалась платить 11 миллионов евро в Совет Европы

Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы (СЕ) в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости во вторник, 6 июня.

По его словам, речь идет о сумме около 11 миллионов евро. «Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все», — сказал Володин.

23 мая СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Россия планирует урезать ежегодные платежи в СЕ за счет сокращения расходов, которые идут на Парламентскую ассамблею (ПАСЕ).

Член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов, комментируя эту информацию, заявил, что ассигнования в ПАСЕ идут в пакете с другими платежами в СЕ, и их нельзя разделить. В случае неуплаты Российской Федерацией взноса встал бы вопрос о выходе страны из этой организации, что не отвечает интересам Москвы, пояснил сенатор.

Россия один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией.

Российская делегация была лишена основных полномочий в организации в апреле 2014 года из-за событий в Донбассе и Крыму. РФ лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях.