ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

ЦБ отозвал лицензии у московского банка «Фидбэк» и небанковской кредитной организации «Расчетный финансовый дом». Об этом говорится в сообщениях регулятора.

Бизнес «Фидбэка», по данным Центробанка, был практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом банк активно уклонялся от процедур обязательного контроля в области противодействия легализации преступных доходов.

Неоднократно применявшиеся ЦБ ограничительные меры воздействия, направленные на пресечение подобных операций, не привели к корректировке деятельности банка. «Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности», — отмечает регулятор.

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Деятельность «Расчетного финансового дома» также была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. НКО не соблюдала требования законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и собственники не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

В обе организации назначены временные администрации до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов обеих финансовых структур приостановлены.

24 мая первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что процесс оздоровления финансовых рынков практически завершен. По его словам, можно с уверенностью говорить о том, что деятельность оставшихся банков и компаний соответствует российскому законодательству и нормам регулирования.