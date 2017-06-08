Борьбу ЦБ с недобросовестными банками назвали «войной пушек и брони»

Банк России регулярно выявляет различные схемы раздувания капитала среди недобросовестных банков, и регулятор озабочен мягкостью наказания за фальсификацию финансовой отчетности. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, сообщает РИА Новости.

«Это постоянная война пушек и брони. Не слишком добропорядочные управленцы и финансисты придумывают новые схемы, а Банк России старается такие схемы выявить и устранить, создать условия для невозможности их использования в дальнейшем», — сказал он.

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По словам Поздышева, регулятор не обладает правом законодательной инициативы, но участвует в работе по изменению формулировок ряда статей Уголовного кодекса России. «Дьявол скрывается в нюансах. Например, по УК отчетность уже не признается недостоверной, если Банк России выявил существенные недостатки в отчетности банка и указал на них, а банк после этого взял и внес изменения в отчетность — исправил ее», — посетовал зампред ЦБ.

Отдельная проблема — несоответствие тяжести преступления и наказания. «Лица, которые с помощью различных схем вывели из банков миллиарды рублей средств вкладчиков и кредиторов, потом получают лишь штраф в размере 500 тысяч рублей. Вряд ли это можно назвать нормальным», — отметил он.

Ранее 8 июня Поздышев сообщил, что новый механизм санации российских банков через Фонд консолидации может заработать в конце июля. Пока на его счетах нет выделенных средств, они будут зачислены при первом решении о санации, указал он.

В мае первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что процесс оздоровления финансовых рынков практически завершен.

ЦБ начал активное оздоровление российского финансового сектора в 2013 году. Тогда Центробанк стал регулярно отзывать лицензии у кредитных организаций. Инициатором процесса стала назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. За последние годы число банков в стране сократилось почти на треть.