ЦБ определил время запуска нового механизма санации банков

Новый механизм санации российских банков через Фонд консолидации может заработать в конце июля. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, сообщает РИА Новости.

По сути, Фонд консолидации — это обособленный набор счетов на балансе Центробанка, отмечает Поздышев. «Решение совета директоров ЦБ по определению отдельных наборов счетов на балансе Банка России было принято 18 мая и утверждено Национальным финансовым советом 26 мая, так что уже можно говорить о создании Фонда консолидации банковского сектора», — сказал он.

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Пока на счетах Фонда нет выделенных средств, они будут зачислены при первом решении о санации. По словам зампреда ЦБ, в штате организации будет около 25 человек.

Фонд консолидации банковского сектора формируется за счет средств Банка России для финансирования санации кредитных организаций с целью предупреждения их банкротства. После завершения санации предполагается продажа банков новому владельцу на проводимом ЦБ открытом аукционе.

24 мая первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что процесс оздоровления финансовых рынков практически завершен. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что деятельность оставшихся банков и компаний соответствует российскому законодательству и нормам регулирования.

ЦБ начал активное оздоровление российского финансового сектора в 2013 году. Тогда Центробанк стал регулярно отзывать лицензии у кредитных организаций. Инициатором процесса стала назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. За последние годы число банков в стране сократилось почти на треть.