Финансы
 

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Айви Банка и петрозаводского РИТЦ Банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Бизнес-модель Айви Банка была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами финансовой организации, отмечается в сообщении. Его операции и сделки создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

РИТЦ Банк из-за острого дефицита ликвидности не способен выполнять обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. При этом, отмечает ЦБ, в действиях руководства и собственников банка прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов, в результате чего кредитная организация полностью утратила капитал.

Ранее Банк России ограничивал и запрещал Айви Банку привлекать вклады населения. Меры в отношении РИТЦ Банка включали ограничения на осуществление отдельных операций. Но руководство и собственники финансовых учреждений не приняли мер по нормализации их деятельности, считают в ЦБ.

Айви Банк является участником системы страхования вкладов и согласно отчетности занимал по величине активов на 1 мая 432-е место в банковской системе России.

РИТЦ Банк не входит в систему страхования вкладов, но по величине активов на 1 мая занимал 555-е место.

В 2016 году в ЦБ поступило 110 тысяч жалоб на кредитные организации. Примерно четверть обращений касаются исполнения обязательств по кредитным договорам: реструктуризации, внесения изменений, продления сроков кредита и изменения валюты займов. По сравнению с 2015 годом, жаловаться на банки стали меньше: тогда их было 180 тысяч.

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