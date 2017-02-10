ЦБ отправил в черный список шесть тысяч банкиров

В черном списке ЦБ по состоянию на начало года находится свыше шести тысяч банкиров. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регулятора.

Большая часть из них — 2943 человека — бывшие руководители и члены совета директоров (или наблюдательных советов) финансовых организаций. 601 человек являлись ранее держателями крупных пакетов акций банков. Еще 2500 лиц занесены ЦБ в черный список по иным основаниям, предусмотренным нормами Банка России.

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ЦБ в соответствии с 75 статьей Федерального закона «О Центральном банке» ведет базу данных, которая включает в себя сведения о тех, чья деятельность в той или иной степени негативно отразилась на состоянии кредитной организации.

9 февраля зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что не более четырех банков в России имеют признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций.

В сентябре 2016 года сообщалось, что в черном списке находятся 5,5 тысячи человек.