ЦБ насчитал в России не более четырех сомнительных банков

Не более четырех банков в России в настоящее время имеют признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции Ассоциации региональных банков России, передает Rambler News Service.

«Если в середине 2013 года таких кредитных организаций было 150, то на конец 2014 года их было уже 30, на конец 2015 года — девять, и сейчас, по нашим данным, (...) это будет, наверное, не больше трех-четырех», — сказал он.

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В январе зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет. Впрочем, по его словам, есть и более оптимистичные оценки сроков.

Банк России начал активное оздоровление финансового сектора в 2013 году. Тогда ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков. Инициатором процесса стала назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина.