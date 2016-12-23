Путин признал работу ЦБ безошибочной

Президент России Владимир Путин назвал работу Банка России по стабилизации и оздоровлению финансовой системы страны безошибочной. Об этом он в ходе ежегодной пресс-конференции сказал в ответ на вопрос о затруднениях региональных банков, передает корреспондент «Ленты.ру». По словам Путина, проведение линии ЦБ практически все эксперты поддерживают, никто из них не считает ее неправильной.

«Нет никого, кто считал бы, что ЦБ РФ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет. И это работа, направленная на обеспечение интересов вкладчиков прежде всего», — подчеркнул Путин.

«Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые финансовыми учреждениями не являются, а являются прачечными по отмывке денег, ничего хорошего не получится. Вкладчики будут страдать», — добавил президент России.

С начала года лицензий в России лишились 80 банков, в которых россияне держали 501,4 миллиарда рублей. Объем ответственности АСВ по выплате страховок составил 447 миллиардов рублей. При этом за весь прошлый год у банков было отозвано 77 лицензий, а объем страхового возмещения равнялся 369,2 миллиарда рублей, то есть на 21 процент меньше.