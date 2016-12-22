Центробанк отозвал лицензии у банка и НКО

Банк России отозвал лицензии у Межрегионального клирингового банка и небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата». Об этом говорится в сообщениях регулятора.

Решение ЦБ по банку связано с неоднократным нарушением кредитной организацией законов о банковской деятельности и неисполнением нормативных актов регулятора. Банк нарушал требования законодательства и актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

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«Руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отмечается в сообщении ЦБ.

В банке назначена временная администрация. Он является участником системы страхования вкладов, по состоянию на 1 декабря он занимал 487-е место по размеру активов в банковской системе России.

НКО «Столичная расчетная палата» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отмечает Центробанк.

В НКО назначена временная администрация. Организация занимала 613-е место в банковской системе РФ по состоянию на 1 декабря.